الممثل ألان ديلون يطلب قتله بطريقة الموت الرحيم

المصدر: البيان

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كشف الممثل الفرنسي أنتوني ديلون، عن طلب والده النجم العالمي آلان ديلون- 87 عام- بإنهاء حياته بطريقة "الموت الرحيم" في سويسرا.

وقال أنتوني في مقابلة تلفزيونية لقناة (آر تي إل) الفرنسية، إن والده طلب إنهاء آلامه ومعاناته مع المرض، خاصة مع تدهور حالته الصحية منذ 2019 بعد إصابته بجلطة دماغية، بالإضافة لآلام في القلب يعاني منها منذ 2012.

والموت الرحيم هو ممارسة لموت طوعي غير مؤلم، يطلبه مرضى ميؤوس من شفائهم لتخفيف المعاناة الناجمة عن المرض، وهي قانونية في عدد من الدول من بينها سويسرا.

كما كشف أنتوني في المقابلة أن والدته الممثلة الفرنسية ناتالي ديلون، قد طلبت الموت الرحيم عقب اكتشافها إصابتها بمرض سرطان البنكرياس، إلا أنها توفيت قبلها عن عمر 79 عاما، وفقا للعربية نت.

آلان ديلون يعتبر من أشهر النجوم وأكثرهم وسامة، وأطلقت عليه الصحافة عدة ألقاب منها "ساحر النساء" وحظى بشعبية كبيرة منذ ظهوره على شاشة السينما لأول مرة عام 1957.

وقدم "ديلون" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال البارزة منها "عودة كازانوفا"، وحضل خلال مسيرته الفنية على العديد من الأوسمة والجوائز.

وكان ألان ديلون ذكر في يناير 2018 أن الموت ليس من مخاوفه، لكنه لا يرغب بالرحيل مع الآلام، لذلك بدأ يشعر برغبة في "مغادرة هذا العالم الفاسد" بحسب ما وصفه، لكنه لا يريد الموت بمفرده "بل مع كلبي الذي أوصيت بيطريا ليحقنه بمادة خاصة، بحيث يلحق بي عند تركي لعالم يصيبني بالامتعاض، لكثرة ما أصبح مليئاً بالفساد والجرائم كل يوم" بحسب ما نقلت عنه مجلة Paris Match الفرنسية في تقرير لمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية.