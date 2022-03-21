الكوميديا تستعيد بريقها في رمضان

المصدر: القاهرة - البيان

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بعد غيابها عن الشاشات عام 2021، تسيطر الكوميديا بقوة في رمضان 2022، حيث تشهد المنافسة الرمضانية تواجد أكثر من مسلسل كوميدي، وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

ومن الأعمال الكوميدية، التي من المقرر طرحها خلال السباق الرمضاني المقبل، مسلسل «مكتوب عليا»، بطولة الفنان أكرم حسني، الذي يعود إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضي. ويشاركه في بطولة العمل كل من عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث مسلسل «مكتوب عليا» في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفاً كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن يعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير، ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، لتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

ويدخل الفنان أحمد مكي، المنافسة الكوميدية بمسلسل «الكبير قوي 6»، ويشاركه في هذا الجزء الممثلة الشابة رحمة أحمد، لتقديم دور البطولة النسائية من خلال شخصية جديدة لم تتواجد في الأجزاء السابقة، واختار صناع العمل الاستعانة بعدد من الفنانين ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، والمسلسل يكتبه مصطفى صقر، ويخرجه أحمد الجندي.

وكذلك ينضم مسلسل «أحلام سعيدة» لقائمة الأعمال الكوميدية، حيث تقوم ببطولته الفنانة يسرا، ويشاركها البطولة كل من غادة عادل، وميّ كساب وعماد رشاد وسامي مغاوري، والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.