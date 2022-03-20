أحلام والجسمي وغلوم والسعيد وبلقيس يحصدون جوائز بارزة في «الموركس دور إنترناشيونال»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة «الموركس دور» الفنية، في حفلها الخاص النسخة العالمية الأولى من جائزة: «الموركس دور إنترناشيونال»، الذي يقام في دبي بفندق أتلانتس، بحضور نخبة من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين، عن فوز الفنانة أحلام أفضل نجمة غنائية وأفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية"حزين"، و فاز الفنان الإماراتي حسين الجسمي بجائزة أفضل فنان عربي، كما فاز الفنان الإماراتي حبيب غلوم بجائزة تكريمية لممثل خليجي عن مجمل مسيرته، وفاز الفنان الإماراتي فايز السعيد بجائزة تكريمية لنجم خليجي عن مجمل مسيرته، وفازت الفنانة بلقيس بجائزة النجمة الغنائية الخليجية للعام وتميّزها بأدائها بكل اللغات واللهجات العربية. كما فازت الممثلة هدى حسين بجائزة الممثلة الخليجية عن مسلسل «كف ودفوف».