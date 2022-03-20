ابن الراحلة ليلى مراد وزوج سعاد حسني .. ما لا تعرفه عن زكي فطين عبد الوهاب

المصدر: البيان

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توفي اليوم الأحد الممثل والمخرج المصري زكي فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الراحل قد أعلن في عن إصابته بالسرطان في الرئة عام 2019 وتعافيه من المرض ثم أعلن في 2021 عن إصابته بورم جديد في المخ.

ولد عبد الوهاب عام 1961 لعائلة فنية فوالده المخرج الكبير فطين عبد الوهاب وأمه المطربة الشهيرة ليلى مراد وخاله الملحن المعروف منير مراد.

الفنان زكى فطين عبد الوهاب، فهو من مواليد 18 فبراير 1961، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل "أهل كايرو، اسم مؤقت، العراف، مسلسل لا تطفئ الشمس وفيلم واحد صحيح وحرام الجسد وغيرها من الأعمال الفنية.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، هو ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد، ووالده المخرج فطين عبد الوهاب، واستمر زواج ليلى مراد، وفطين عبد الوهاب لمدة 11 عاما، ثم انفصلا ولكنها صممت على حضانة نجلها زكي، وأسمته بهذا الاسم تكريما لوالدها زكي مراد، والذي كان من كبار الموسيقيين.

حكاية زكي فطين عبد الوهاب مع السرطان

منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، أصيب زكي فطين عبد الوهاب بسرطان الرئة وكان أيضاً في المرحلة الرابعة، وتلقى حينها زكي فطين العلاج الكيماوي، وأجرى 6 جلسات بمعدل جلسة كل 3 أسابيع، وطمأن جمهوره حينها وقال إن وضع الرئة مطمئن الآن وأنه حريص على إجراء أشعة باستمرار للاطمئنان.

وفي 2021، أصيب زكي فطين عبد الوهاب بسرطان المخ، وأعلن إصابته وكشف بنفسه كواليس الحالة التي عاشها وما شعر به من أعراض سرطان المخ.

وقال: "بدأت أمشي وأحس إني مش متزن في المشي، وكلمت الدكتور فطلب مني مجموعة تحاليل طلعت النتيجة كويسة، بعد كدا عملت أشعة في المخ بناء على طلب الدكتور، والأشعة أظهرت إصابتي بورم سرطاني من الدرجة الرابعة".

وتابع زكي فطين عبد الوهاب: "الورم منتشر في المخ مش في حتة واحدة، وأصعب جزء المسؤول عن الاتزان نفسه".

وصرح بأنه بدأ جلسات علاج بالإشعاع على المخ وهي 15 جلسة على مدار 3 أسابيع كل أسبوع 5 جلسات، وتابع: "بعد الجلسات يتم عمل أشعة على المخ لمعرفة مدى الاستجابة".

وكشف زكي فطين عبد الوهاب تفاصيل إصابته بسرطان المخ، حيث ذكر أن بداية شعوره بالتعب كانت مجرد ألم في ركبته، وكان يظن أنها من قلة الحركة، لكن الأمور تعقدت بعد ذلك إلى المشي بصعوبة، وبدأ يشعر وكأنه لا يستطيع النزول على السلم، مؤكدا أنه أجرى تحاليل وكانت نتائجها جيدة.

ومن وقتها استمرت رحلة علاج زكي فطين عبد الوهاب من السرطان لكنه تعرض لوعكة صحية منذ أيام، نُقل على إثرها للرعاية المركزة، لكن حالته الصحية تدهورت.

زواج زكي فطين عبد الوهاب من سعاد حسني

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إن الراحلة سعاد حسني، كانت فنانة عظيمة، معقبا: "كانت مرحلة في حياتي، وكنت صغير جدا".

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "حدث ارتباط معها وتزوجنا، ووالدتي الفنانة ليلي مراد لم تكن مرحبة بفكرة الزواج من سعاد حسني".

وأوضح: "والدتي كانت تحب الفنانة سعاد حسني جدا كفنانة"، مضيفا: "تزوجنا لمدة 6 أشهر وبعدها أصبحنا أصدقاء لمدة سنين".

وأضاف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أن السبب الرئيسي في الانفصال هو عدم الاتفاق مع الشخصيتين، لأنه كان طالبا يدرس وكان في بداية حياته وهي فنانة مشهورة أكبر منه سنا، مشيرا إلى أنه بعد الانفصال ظلت علاقة الصداقة متواجدة بينه وبينها.

سبب غياب زكي فطين عبد الوهاب عن الساحة

الفنان زكى فطين عبد الوهاب، كشف أنه منذ تعرضه للأزمة الصحية منذ عامين وهو يشعر بالتجاهل من قبل صناع الأعمال الفنية، وتابع: "حصروني في دور رجل الأعمال الفاسد .. وأنا زهقت من القصة دي".

وأضاف أن هذا التجاهل ليس قاصرًا عليه فقط بل على شخصيات كثيرة غيره، وتابع: "مش أنا لوحدي لا فيه ناس كتير زيي كدا..ومعنديش سبب أقدر أقوله".

ولفت الفنان زكى فطين، إلى أنه لجأ بسبب عدم وجود أعمال فنية معروضة عليه، إلى عمل برنامج "كوميدي"، عبر الإنترنت حتى يستطيع العيش، وتابع: "في النهاية أنا عاوز أعيش ..والحمد الله أدينا بنخبط..خاصة وأنا متربتش على الشلالية".

زكي فطين عبد الوهاب يعلن إفلاسه

في عام 2020 أعلن زكي فطين عبد الوهاب افلاسه وكتب في منشور على فيسبوك: «انا مخنوق .. جالي مسلسل مع المخرجة الموهوبة "مريم ابو عوف" .. دور كوميدي .. مش كوميدي .. دور اقرب للسخرية اخيرا .. بس للأسف الدكتورة بتاعتي منعتني من النزول للتصوير بسبب " الكورونا" .. لان مناعتي اضعف من الشخص الطبيعي .. خصوصا بعد جلسات ال "chemo" .. ورجعنا تاني للفلس والخنقة».