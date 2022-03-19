لأول مرة.. نجوى فؤاد تكشف عن ابنتها من التبني

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد، لأول مرة، عن ابنتها من التبني.

وقالت نجوى، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «اتبنيت بنت اسمها نادية، وهي خريجة كلية الحقوق، وتزوجت وأدت فريضة الحج، ولديها 3 أولاد، وعوَّضتني عن عدم الإنجاب».

وأضافت، أثناء حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «"كلام الناس»: «أبعدتها عن الوسط الفني تماماً، وأخبرتها ألا تسلم على أي شخص يسلم عليا».

وتابعت: «نادية غالية عليا أوي، وبتتصل عليا في كل مناسبة».

وأعربت النجمة الكبيرة عن حزنها الشديد بسبب عدم ترابط الوسط الفني الآن مثلما كان في الجيل القديم، موضحةً: «في جيلي كان الفنانين بيسألوا على بعض باستمرار، وكان فيه ترابط كبير، وكنا بنتجمع في المناسبات».

وأكدت أن الوسط الفني الآن لا يزور أحداً إلا عند تأدية واجب العزاء، قائلةً: «كل الناس بتسأل عليا إلا الوسط الفني».

وذكرت أنها رفضت الإنجاب في بداية حياتها، ولهذا لم يستمر زواجها بالموسيقار أحمد فؤاد حسن، إذ كانت لديه رغبة ملحة في أن يكون له أبناء، مشيرةً إلى ندمها على ذلك القرار الخاطئ.