بعد توقفها 15 عاماً.. مطربة مصرية تعود إلى الغناء

المصدر: البيان

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أعلنت مطربة مصرية عودتها إلى الغناء من جديد، بعد توقُّف استمر 15 عاماً متواصلة.

وكشفت الفنانة سيمون، خلال لقائها على شاشة قناة «سي بي سي»، عن قرارها، موضحةً أن اختلاف الإنتاج الفني كان السبب وراء اختفائها عن الوسط الغنائي.

وقالت النجمة الشهيرة، أثناء حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»: «زمان كان في منتجين لإنتاج الشرايط، لكن أنا كنت متعودة على الشرايط والألبومات، وآخر حاجة طرحتها كانت أغنية خاف مني ودي سينجل».

وأضافت: «انشغلت كمان بأكثر من مسلسل أخدوني من الغناء شوية».

وتابعت: «كل حاجة ليها وقتها، واتعرض عليا أغاني حلوة ورا بعض، وفكرت أن ده الوقت للعودة، والصدفة جعلت من فرفوشة أول اغنية لكن مكنش ده المقرر».

وأعربت عن مدى شعورها بالخوف والتوتر بعد توقفها عن الظهور فترة طويلة على الشاشة، قائلةً: «كنت سعيدة جداً لما شوفت الجمهور بيسقف».

يُذكر أن آخر أعمال سيمون الدرامية دورها في مسلسل «قيد عائلي» الذي عُرض عام 2019، وشاركها بطولته النجم الراحل عزت العلايلي، وميرفت أمين، وبوسي، وصلاح عبد الله، ومحمد رياض، ودينا فؤاد، وميرنا وليد، ونخبة كبيرة من النجوم، والعمل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.