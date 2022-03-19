نجل الفنان اللبناني أنطوان كرباج يكشف حقيقة وفاته

المصدر: البيان

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كشف وليد، نجل الفنان اللبناني أنطوان كرباج، حقيقة وفاته.

ونفى وليد، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، نبأ الوفاة، مؤكداً أن والده على قيد الحياة.

وأعادت زوجة وليد نشر التكذيب عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، معلِّقةً: «أعلنت وسائل إعلام لبنانية منذ 15 دقيقة وفاة أنطوان كرباج».

ووصفت النبأ بأنه «مجرد شائعة قبيحة» تسببت في صدمة كبيرة لوليد وعائلته وجميع أصدقائه.

وقالت: «الحمد لله، أنطوان بخير، وتحدثنا معه حالاً»، مضيفةً: «من المحزن كيف ينشر الإعلام اللبناني الأخبار دون إعادة فحصها أولاً».

وأعرب عن شعوره بالصدمة حيال ما تردد بشأن صحة ابيه، داعياً الجميع إلى الهدوء، ومختتماً كلامه بقوله: «والله عيب».

يُذكر أن أنطوان كرباج بدأ مسيرته الفنية في مطلع الستينيات، والتحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية بإدارة منير أبو دبس، وأسهم في إنشاء فرقة المسرح الحديث، وأشهر أعماله مسلسل «البؤساء» من إخراج باسم نصر.