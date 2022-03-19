عمرو أديب يكذّب تصريحات مرتضى منصور عن أجره

المصدر: البيان

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كذَّب الإعلامي المصري عمرو أديب تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تلقيه أجراً على برنامج «الحكاية» يبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وقال أديب، خلال برنامجه أمس عبر شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «مرتضى منصور طلع الأسبوع اللي فات قال للناس عمرو أديب بياخد في الشهر 3 مليون دولار».

وأضاف: «كده هيبقى ليا الفخر يا سادة إني باخد في الشهر أكتر من كريستيانو رونالدو وميسي ومن العقد الجديد بتاع صلاح».

وتابع: «أنا مضايقنيش مرتضى منصور لأنه مش طايقني، الغريب إن فيه ناس صدقت، أنا مستعد آخد الـ3 مليون دول في شهرين، وأقعد في البيت والله وما تشوفونيش في البرنامج تاني».

وتساءل: «ده محمد صلاح لما مرتبه يزيد هياخد في الشهر 2 ونص مليون، يبقى أنا آخد أكتر؟ على أساس بجيب أجوان أكتر من محمد صلاح».