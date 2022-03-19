الفنان محمد ثروت: تعرَّضت للضرب 30 مرة في مشهد واحد

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري محمد ثروت عن تعرُّضه للضرب 30 مرة في مشهد واحد.

وقال ثروت، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «أون»: «انضربت 30 قلم بجد في فيلم (بنك الحظ) في أحد مشاهد الفيلم».

وأضاف، أثناء حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين»، أنه يجري حالياً عقد جلسات عمل لمناقشة وتطوير فكرة تقديم جزء ثانٍ للفيلم، مشيراً إلى أنه سيكون مختلفاً وقوياً ولا يعتمد على نجاح الجزء الأول.

يُذكر أن «بنك الحظ» كان من بطولة أكرم حسني، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري، وخالد كمال، وحسام داغر، ولبنى محمود، وسامية طرابلسي، والعمل من تأليف محمد عز الدين ومصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.