توفيق عكاشة يكشف سراً عن زواجه بحياة الدرديري

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري توفيق عكاشة سراً شخصياً عن زواجه بالإعلامية حياة الدرديري.

وأوضح عكاشة، حسبما أفاد موقع «مصراوي»، أن تزوَّج حياة دون مؤخر صداق، قائلاً: «حياة رفضت أن أكتب لها مؤخراً إطلاقاً، وهي إنسانة طيبة وجدعة جداً».

وأضاف أن السبب الحقيقي وراء زواجه بها أنها وقفت إلى جانبه بعد غلق قناته الفضائية وعدم وجود مصدر رزق آخر.

وذكر أنه بعد التحفظ على ممتلكاته وسيارته، وفصله من مجلس النواب، وتحرير محضر ضده بتهمة الشروع في اغتيال أحد المواطنين، دخل السجن ووقعت فتنة بين أهله وبين حياة.

وتابع أنه بعد خروجه من السجن اكتشف الأمر، وسارع في توضيح الأمر بين الجانبين، برغم الفتن التي سعت إلى إبعادهما عن بعضهما وعدم إتمام الزواج.

وأعرب عكاشة عن شكره لزوجته لما تتحمله في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مضيفاً: «بيجي علينا ساعات وأيام مش بيكون معانا تمن علبة السجاير، وهو أمر محزن، ومع ذلك هي متحملة».