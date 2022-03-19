عائشة بن أحمد: رفضت العمل مع عادل إمام

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنها رفضت عملاً فنياً مشتركاً مع الفنان الكبير عادل إمام.

وأوضحت عائشة، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «أون»، أنه عُرض عليها العمل مع «الزعيم» وسعدت كثيراً بهذا العرض، لكنها كانت متعاقدة على عمل آخر فاعتذرت.

وقالت، أثناء حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين»، إنهم اشترطوا عليها التفرغ للعمل، مؤكدةً أنها حزنت كثيراً لعدم مقدرتها على المشاركة.

وأضافت أنها تحب الفنان عادل إمام منذ صغرها، وقد كان اللقاء الأول بينهما في أحد المهرجانات الفنية في تونس، حيث كان يعرض لها فيلم «أغسطينوس» للمخرج سمير سيف، وحضر «الزعيم» لمشاهدته.

وتابعت: «لم أصدق أنه موجود، فذهبت لأسلم عليه، ومشيت مسرعة من شدة خجلي منه، وبعد هذا اللقاء لم أره مرة أخرى».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل «لعبة نيوتن»، مع الفنانة منى زكي، وحققت نجاحاً كبيراً.