علاء مرسي يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري علاء مرسي حقيقة خلافه مع الفنان أحمد السقا.

وأوضح مرسي، خلال لقائه أمس على شاشة القناة الأولى المصرية، أنه لم يغضب من السقا كما ردَّد البعض ولكنه اشتاق إليه فقط، مؤكداً أنه تربى وسط أصدقائه أكثر مما تربى في بيته.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة»، إن أحمد السقا شخص مهم جداً في حياته مثل بقية أصحابه.

وأضاف: «كنت في لقاء وحد سألني عن السقا فسكتّ، كلمني وقالي يعني إيه تتسأل عن السقا وتعمل صمت».

وتابع: «جالي تحت البيت، وخدني في حضنه، حضن عجيب جداً، قالي أنا عملت حاجة؟ قولت له: لا».