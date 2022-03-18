مقرَّب من شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حملها

المصدر: البيان

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كشف أحد المقرَّبين من النجمة شيرين عبد الوهاب حقيقة حملها بعد ظهورها منتفخة البطن في أحد الأفراح.

وذكر موقع «صدى البلد» الإخباري أن المصدر المقرَّب نفى صحة هذا الخبر المتداول، واصفاً إياه بأنه شائعة سخيفة.

وأكد أنها ستعود بقوة خلال الأيام المقبلة في عملها الفني، وستعود كما كانت عليه من قبل.

كانت حالة كبيرة من الجدل قد أثيرت حول شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في حفل زفاف أحيته ليلة أمس بقصر البارون في القاهرة.

وتساءل جمهور النجمة الشهيرة عن سبب انتفاخ بطنها، متكهنين بأنها حامل من زوجها السابق الفنان حسام حبيب.