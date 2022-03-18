فيديو يوثق الحادث الذي أودى بحياة ساز القحطاني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أودى حادث مروري مروع بحياة السعودية ساز القحطاني مشهورة سناب شات، مساء الأربعاء، في مدينة الرياض.

ووثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الحادث المروع، حيث ظهرت سيارة ساز المفترضة تنقلب وتتطاير منها شرارات النار.

فيما تداول عشرات الآلاف من المغردين السعوديين خبر وفاتها، ليتصدر وسم #ساز_القحطاني بحث تويتر.

كما نعاها الكثير من المتابعين، معبرين عن حزنهم الشديد لما ألم بها.

وكشفت نجوى العبد الله، صديقة مشهورة سناب شات السعودية الراحلة "ساز القحطاني"، عن تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرضت له، وآخر حديث دار بينهما.

وقالت نجوى العبد الله، في مكالمة هاتفية لبرنامج يا هلا: "آخر تواصل كان قبل وفاتها بأيام قليلة، كلمتني الساعة 4 الفجر كانت تعبانة شوي ومصدعة، وفي طريقها لبيتها".

وتابعت: "الصبح جاني خبر الوفاة ما صدقت، كان صدمة، لأنه لم يكن هناك شيء وكانت الأمور تمام".

وعن السبب وراء وقوع الحادث، أوضحت صديقتها المقربة أن "ساز" كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة، وصلت إلى 230 كلم وبالتالي صار الحادث، مضيفة: "توفت وقت وقوع الحادث".

ووجهت نجوى رسالة إلى مروجي الشائعات حول أسباب الحادث، قائلة: "كل الشائعات التي يتم نشرها غير صحيحة، والبنت ماتت في حادث وهي في الجنة إن شاء الله، كل الناس يريدون فقط يطلعون تريندات بهذه الشائعات".

وساز القحطاني، مدونة سعودية أثارت الكثير من الجدل ونجحت في الانتشار داخل السعودية، وهي تعمل أيضاً عارضة أزياء.

يذكر أن ساز القحطاني فتاة سعودية تبلغ من العمر 22 سنة، وتعد من أشهر نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في الممكلة، خاصة سناب شات.

إذ يتابعها الآلاف على مختلف المنصات، حيث تشارك معهم تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وزياراتها لشتى الأماكن.

واشتهرت ساز بتقديم محتوى مصور متنوع عبر مواقع التواصل، بما فيها تيك توك وإنستغرام وسناب شات.

كما عملت أيضاً كعارضة أزياء في حفلات ومهرجانات الموضة والأزياء التي نُظمت في المملكة.