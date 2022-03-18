مصر .. حقيقة وفاة الفنان صلاح عبد الله

المصدر: البيان

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نفى الفنان المصري صلاح عبدالله الأخبار التي ترددت عن وفاته، قائلا مش عارف الناس بتجيب الأخبار دي منين بصراحة وأنا بخير وزي الفل، واستكمل تصوير مسلسل "دايما عامر" المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل وهو من بطولة مصطفى شعبان وآخرين".

ويجسد مصطفى شعبان في المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائي الاجتماعي للمدرسة، ويعود شعبان في المسلسل للتعاون مع المخرج مجدي الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبد الله، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، محمد ثروت، كريم عفيفي، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.