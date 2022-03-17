بعد أنباء زواجهما.. حسين فهمي يكشف حقيقة علاقته بأنغام

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري حسين فهمي، لأول مرة، حقيقة علاقته بالمطربة المصرية أنغام، بعد تداول أنباء تفيد بإقدامهما على الزواج.

وأوضح فهمي، اليوم، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «إي تي بالعربي»، أن الشائعات المنتشرة بخصوص هذا الأمر لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وردَّ النجم الكبير على سؤال المذيعة عن تلك الشائعة بضحكة ساخرة، قائلاً: «هي صديقة عزيزة وجميلة جداً وأنا بحبها وأحب أغانيها».

وأضاف: «لكن السوشيال ميديا لازم تتسلى علينا».

يُذكر أن أنغام ردَّت على تلك الشائعات في وقت سابق، نافيةً صحة ما يتردد في بعض المواقع الإخبارية عن ذلك.