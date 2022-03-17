الفنانة رجاء حسين: لهذا السبب طلبت الطلاق بعد 51 سنة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة المصرية رجاء حسين عن السبب الذي دفعها إلى طلب الطلاق بعد 51 سنة من الزواج.

وأوضحت رجاء، خلال لقائها اليوم على شاشة قناة «النهار»، أن سبب الطلاق بعد هذا العمر أبناؤها.

وقالت النجمة القديرة، أثناء حوارها مع الإعلامية مفيدة شيحة: «ولادي اللي خلوني استنى كل ده، ولا أرضى أن يعيشوا مع زوج أم».

وأكدت أنه لم يكن مسموحاً لها أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، مضيفةً: «حتى الكلمة بحساب، لذلك الطلاق يعد انطلاقاً بالنسبة لي، وبدأت أعيش حياتي بعد الطلاق».

وذكرت أن الجميع من أبنائها وأحفادها ينادونها باسمها «رجاء» دون أي تكاليف.