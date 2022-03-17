نجمة مسلسل رأفت الهجان.. كيف أصبح شكلها بعد الاعتزال؟

المصدر: البيان

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجمة المصرية المعتزلة صفاء السبع، التي اشتهرت في مسلسل "رأفت الهجان، حيث انتشرت صورتان لها الأولى مأخوذة من مشهد لإحدى أعمالها الفنية والأخرى لها مرتدية الحجاب.

ولدت الفنانة المعتزلة عام 1957، وهي ابنة الفنان الراحل محمد السبع الذي قدَّم أعمالا مهمة وبارزة من بينها مسلسل "الإنسان والمجهول"، وفيلم "أريد حلًا"، وغيرها الكثير.

يذكر أن صفاء السبع تخرَّجت من معهد الفنون المسرحية وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني بالمشاركة في خمس سهرات تلفزيونية وحققت نجاحًا كبيرًا في فترة الثمانيات؛ إذ تمتلك في رصيد أعمالها الفنية ما يقرب الـ60 عملًا فنياً.

ورغم رصيدها الحافل بالأعمال الفنية، إلَّا أنها اعتزلت مبكرًا عقب ارتدائها الحجاب وزواجها وإنجاب ابنتها.

من أهم الأعمال التي قدمتها صفاء السبع فيلم “سيداتي آنساتي”، ومسلسل “البراري والحامول”، وفيلم “تحت التهـديد”، وفيلم “بوابة إبلـيس”، ومسلسل “حارة الشرفاء”، وفيلم “نص أرنب"، وغيرها الكثير.

وقد حققت شهرة كبيرة بعد تأديتها دور مضيفة الطيران "مونيكا" في الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان".

بداية المشوار الفني للممثلة المصرية صفاء السبع

دخلت الفنانة صفاء السبع إلى عالم الفن بقوة، قدمت عدة أعمال فنية لبضع سنوات عرفت من خلالها، بدأت مسيرتها الفنية في عام 1979 من خلال دورها في مسلسل “كيمو”، ورغم ذلك لم يكن هذا هو أول ظهور لها بل قدمت قبله مجموعة من السهرات التلفزيونية مثل “الاحتيال”، “حساب قديم” وغيرها، برعت في دور مونيكا وذلك من خلال مسلسل “رأفت الهجان” الجزء الثاني مع الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز والفنانة القديرة تهاني راشد، والذي تم عرضه في عام 1990، توالت أعمالها الفنية فقدمت دورا متميزا في فيلم “سواق الأتوبيس” مع الفنان القدير الراحل عماد حمدي، الفنان القدير الراحل نور الشريف ونخبة من كبار النجوم وذلك في عام 1982، ثم شاركت لآخر مرة في مسلسل “سنوات الغربة” وذلك في عام 1997، ثم قدمت مسلسلا إذاعيا في عام 2009 وهو بعنوان “عوام على بحر الهوى”، اعتزلت الفنانة صفاء السبع وتفرغت لأسرتها بعد أن قدمت أكثر من خمسين عمل فني متنوع ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات وكذلك فوازير.

أعلنت صفاء السبع اعتزالها للفن وهي في قمة شهرتها، وذلك بعد أن تزوجت من ضابط شرطة وأنجبت ابنتها الوحيدة عبير وارتدت الحجاب، وغابت من هذه اللحظة عن الأنظار.

عادت صفاء السبع من جديد للظهور بعد تداول صور لها وهي ترتدي الحجاب، حيث ظهرت بنفس ملامحها التي عرفها بها الجمهور.