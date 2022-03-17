وفاة مشهورة سناب شات السعودية ساز القحطاني

المصدر: البيان

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أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل خلف، أمس الأربعاء، وفاة مواطنته وصديقته مشهورة سناب شات، ساز، المشهورة باسم ”ساز القحطاني“.

ونعى مشعل خلف، صديقته عبر حسابه الشخصي على ”سناب شات“، بآية قرآنية، ولم يكشف سبب وفاة ساز القحطاني، ولا ملابسات الوفاة أو أي معلومات تتعلق بالدفن أو الجنازة، إذ اكتفى بإعلان خبر الوفاة وكتب: ”البقاء لله.. انتقلت إلى رحمة الله ساز الله يرحمها ويغفر لها“.

في المقابل تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار المشاهير أن سبب وفاة السعودية ساز القحطاني هو حادث سير بطريق العروبة في المملكة العربية السعودية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل خاصة تويتر مقطع فيديو تظهر فيه سيارة بعد تعرضها لحادث سير مروع وقد اشتعلت فيها النار تماماً، وبدأ وسم #ساز_القحطاني يتصاعد في تويتر وسط تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل.

وساز القحطاني، واحدة من أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، اذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات و زياراتها للاماكن العامة، ولديها قاعدة جماهرية كبيرة جدًا، ويتابعها الآلاف من السعوديين على المنصات المختلفة حيث تشارك معهم تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وزياراتها لشتى الاماكن.