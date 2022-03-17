الفنان المصري أحمد حلاوة ينفي وفاته ببث مباشر

المصدر: البيان

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نفى الفنان المصري أحمد حلاوة شائعة خبر وفاته ببث مباشر عبر الفيس بوك.

وطالت شائعات عدة الفنان الذي يعاني من فيروس كورونا المستجد ويرقد بالمستشفى، بعدما تحدث البعض عن وفاته.

الأمر دفع ابنته إلى الخروج في بث مباشر عبر حسابها على "فيسبوك"، ليظهر من خلاله والدها ويرد على كل ما قيل حول حالته الصحية، ويطمئن محبيه.

حلاوة لم يظهر بصورته، وإنما اكتفى بتوجيه رسالة بصوته من خلال البث المباشر، إلى أحبابه وأصدقائه وزملائه، مؤكدا على أنه لا يحب أن يرى مكروها في أي شخص.

وشدد على أن الله نجاه من هذا المرض المخيف، ولكن هناك بعض الأمور التي يتم علاجها في الوقت الحالي، ليطالب الجميع بالاطمئنان قائلا: "اطمنوا"، وهنا قاطعته ابنته: "اطمنوا يا جماعة .. بابا على قيد الحياة.. دي إشاعات".

وتابع حلاوة: "خلوها على الله.. وإن كنت أقابل ربنا .. أقابله بوجه كريم.. لا توجد مشكلة"، مطالبا الجميع أن يدعوا له، وتمنى لكل محبيه الصحة.

حلاوة كان يتحدث بصوت مجهد للغاية، وهو ما دفع ابنته إلى مطالبته بألا يرهق نفسه أكثر من ذلك، ليتوقف عن الحديث، وتشدد ابنته على أن والدها كان يرغب في نفي ما طاله من شائعات بنفسه، بعد تلقي الأسرة اتصالات كثيرة.

وأوضحت الابنة أن والدها سيغادر المستشفى قريبا وسيعود لإنارة حياتهم في المنزل من جديد.