فنان شهير يتصدر مواقع التواصل بسبب طريقة زواج ابنته

المصدر: البيان

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تصدّر سم الفنان محمد سليمان مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن زواج ابنته على الطريقة الإسلامية، ورفضه كتابة المهر أو قائمة منقولات أو إرهاق عريس ابنته بنفقات كبيرة، وتوالت عليه التعليقات من جانب الجمهور، أغلبها أيد موقفه، ونادى بتعميم الفكرة للتخفيف عن كاهل الشباب المقبل على الزواج.

وكتب أحد المتابعين: «الفنان محمد سليمان ما طلعش هاني.. الراجل طلع إنسان محترم، لم أنظر إلى حسبه ونسبه وإنما فقط لتربيته وأخلاقه»، وكتب آخر: «ألف مبروك ربنا يسعدها، كلام عين العقل والله فعلاً يا ريت كل الناس تعرف الكلام ده».

وتحدث الفنان محمد سليمان عن الطريقة التي زوج بها ابنته قائلا: «جوزت بنتي بالطريقة الإسلامية، أنا ببص للولد نفسه، مش بيهمني مين أبوه ولا معاه فلوس ولا ممعهوش، المهم الولد متربي ولا مش متربي، العادات والتقاليد اللي بنفكر فيها، مش بتخدم أولادنا على قد ما بتمثل قيود عليهم».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: «محطتش شروط لجواز بنتي، لا قايمة ولا فرضت عليه مهر ولا الكلام ده كله، أنا جوزتها بالطريقة الإسلامية».

كانت آخر أعمال الفنان محمد سليمان مسلسل «المماليك» الذي عُرض هذا العام، بعيداً عن موسم شهر رمضان 2022، وجسد خلاله دور الصحفي عيسى المعداوي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

مسلسل «المماليك» يُبرز الصراع بين الخير والشر، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام، من خلال رجل الأعمال «سالم»، الذي يتورط في أعمال مشبوهة ويتعرض لحادث مروع هو وأسرته أثناء تواجد الفتاة الفقيرة «هند»، بالمصادفة في مكان الحادث ليتحول مسار حياة الفتاة بعد ذلك.