رسالة نارية من هاني شاكر إلى لاعبي نادي الزمالك

المصدر: البيان

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وجه الفنان المصري الكبير هاني شاكر رسالة نارية إلى بعض لاعبي نادي الزمالك المصري بعد رفضهم تجديد عقودهم مع النادي، وخروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات تلفزيونية: «أشكر مرتضى منصور، على قراراته الجريئة، من يحب نادي الزمالك أهلًا وسهلاً به، من لا يرغب الاستمرار في النادي فشكرا له وليرحل». وفقاً لـ "المصري اليوم".

وأضاف: «حزين على هؤلاء اللاعبين، لأنهم كان يجب عليهم أن يقدموا شيئًا لأنفسهم قبل أن يقدموا لنادي الزمالك، شيء طبيعي أن يكون هناك تأخير في المستحقات داخل أندية كرة القدم كلها وليس الزمالك فقط».

وأكمل: «ما حدث مع نادي الزمالك العام الماضي من تخبط وتغيير في الإدارات لم يحدث من قبل في أي مكان، تم إزاحة المجلس القديم بدون أي سبب وبدون أي ذنب وقانون وتعيين مجالس أخرى مختلفة الأهواء والتطلعات، هذا أثر كثيرا على الزمالك».

وأردف : «ومع ذلك كل الشكر والتقدير للمستشار مرتضى منصور وللمجلس الحالي، لأنهم لم يقوموا بتقديم أي شكاوى بما حدث، لو كان قد حدث ذلك لكانت حدثت مشكلة كبيرة للكرة المصرية، سمعة الكرة المصرية ليس جيدة فيما يخص الشكاوي».