أحلام تحيي أولى حفلات العيد بمسرح الدانة في البحرين

المصدر: المنامة ـ البيان

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أعلن مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، عن استضافة النجمة والفنانة الشهيرة أحلام، كأولى حفلات العيد بمسرح الدانة، وذلك في 3 مايو 2022.

منذ بداية مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 25 سنة، كانت تذاكر حفلات الفنانة أحلام تباع بالكامل للجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت دوماً حفلاتها حشوداً كبيرة من المعجبين في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. اشتهرت أحلام بصوتها الرخيم المميز، وقد أصدرت 13 ألبوماً والعديد من الأغاني المنفردة (سينجل)، التي قوبلت جميعاً بإشادة النقاد. في عام 2011، انضمت الفنانة إلى لجنة تحكيم أراب آيدول على قناة MBC، وبقيت عضواً رئيساً في البرنامج لمدة أربعة مواسم متتالية، حيث مكنتها معرفتها وموهبتها الاستثنائية من أن تكون من المفضلين لدى متسابقي البرنامج.

وقال شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي في مسرح الدانة: «بعد الحفلات الأخيرة من حسين الجسمي إلى راسل بيترز وفرقة كينجز أوف ليون، يسعدنا إضافة نجم جديد بحجم الفنانة أحلام إلى قائمتنا المتزايدة من المواهب الترفيهية ذات المستوى العالمي في موسم 2022». وأضاف: «نحن فخورون بتقديم خيارات واسعة ومتنوعة من وسائل الترفيه الحية والإسهام في لعب دور رئيس في تعزيز مكانة مملكة البحرين بقوة على الخارطة المحلية والدولية كوجهة سياحية رائدة».

تتمتع أحلام بقاعدة جماهيرية ضخمة في المنطقة، وقد أصدرت أخيراً ألبومها الثالث عشر، وأعلنت ذلك عبر حسابها على «تويتر» فور صدوره. تصدر الألبوم أخبار الصفحة الأولى بسبب العدد الهائل من الأغاني التي تم إصدارها في ألبوم واحد، وحظي الألبوم بإشادة العديد من النقاد، كونها أول فنانة على المستوى الإقليمي تطلق الموسيقى بتنسيق يناسب البث أكثر من الألبوم التقليدي. وبوصفها فنانة في قمة مستواها، تمزج بين الأنماط القديمة والجديدة بشكل فريد، تستعد أحلام لإضفاء التألق على مسرح الدانة بأدائها المرتقب بفارغ الصبر.