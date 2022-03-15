رابح صقر يغني برفقة نجليه وكاظم الساهر مع حفيدتيه.. فيديو

المصدر: البيان

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ظهر نجلا النجم السعودي رابح صقر برفقة والدهما في سياراته وهما يرددان معه أغنية "نوع من البشر".

ونشر رابح صقر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو وهو برفقة نجليه في السيارة، حيث تفاعل معه جمهور النجم السعودي بشكل واسع ومنهم من تعرف على ولديه للمرة الأولى.

وعلّق رابح على الفيديو: "صقر والوليد الله يحفظهما ويحفظ لكم أولادكم".

وأغنية "نوع من البشر" كان قد اطلقها رابح صقر قبل رحلة علاجه وهي من كلمات فيصل السديري، ولحنها سهم توزيع بشار سلطان، ومن توزيع وتريات هاني فرحات، وتسجيل محمد حمدي.

وكان رابح صقر قد طرح قبل أغنية "نوع من البشر" أغنية "واجد"، وهي الأولى طرحها صقر ضمن ألبوم "الصقر 22" من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان سهم.

من جهة أخرى كان رابح صقر قد عاد مؤخراً للمملكة العربية السعودية بعد رحلة علاج في الخارج حيث طمأن الجميع على صحته عند عودته.

كما أشعل الفنان العراقي كاظم الساهر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له وهو يغني على المسرح رفقة حفيدتيه.

ونشر الساهر على حسابه الرسمي في “تويتر”، فيديو له وهو يغني أغنية “عيد العشاق” مع حفيدتيه، خلال حفل في لوس أنجلوس.

وتفاعل نشطاء من جمهور الفنان العراقي مع الفيديو، حيث علق الكثيرون على ظهور الحفيدتين، سناء وآية، معبرين عن فرحتهم وحبهم الكبير لـ”القيصر”.

وكان الفنان كاظم الساهر، أعلن عن جولته الغنائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 6 حفلات، افتتحها بحفلته في ولاية هيوستن.