ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف حقيقة فقدانه النطق

المصدر: البيان

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أكدت الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان المصري أحمد حلاوة، تعافي والدها من إصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه مازال يخضع للعلاج في المستشفى، مؤكدة أن ما تردد عن فقدان والدها القدرة على النطق، هو أمر غير صحيح.

ونقل موقع مصراوي عن الشاعرة هبة حلاوة،، قولها "حالة الوالد الصحية، الحمد لله حاليا أحسن، وتشهد تحسنا بسيطا، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت: "الوالد مازال يخضع للعلاج بالمستشفى، بسبب مهاجمة الفيروس، أجهزة الحيوية بالجسم، مثل القلب والكلى والرئة، وتركت الإصابة بعض المشاكل الصحية المزمنة، التي يتم حاليا علاجها".

وتابعت: "أوضح هنا أن ما تردد عن فقدان الوالد القدرة على النطق، هو أمر غير صحيح".

ونقل الفنان الكبير أحمد حلاوة، إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وشارك الفنان الكبير أحمد حلاوة، مؤخرا في حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.