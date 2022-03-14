فنانة مصرية: زوجي كان يضربني بسبب التمثيل

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة فاطمة كشري أنها تعرَّضت للضرب مراراً على يد زوجها بسبب امتهانها التمثيل.

وقالت فاطمة، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «صدى البلد»، إنها كانت تأخذ مال زوجها من أجل التصوير مع الفنانين، مشيرةً إلى أن الصورة كانت بجنيه وجنيهين للصورة الكبيرة، وأنها كانت تحصل على مقابل مادي كبير بعد ذلك.

وأضافت، أثناء حوارها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»: «جوزي كان بيضربني علشان بسيبه وأروح أشتغل، وهو ما كنش عايزني أشتغل»، مؤكدةً أنها سامحت كل من ظلمها.

وأوضحت أن أول راتب حصلت عليه عن دورها في التمثيل كان 10 جنيهات، لافتةً إلى أنها لم تكن تجري وراء المال.

وذكرت أنها عملت مع الفنانة فيفي عبده في مسلسلي «السوق»، و«شبر ونص»، كما عملت مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي.