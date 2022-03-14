فضل شاكر يطلق أغنية «العزيز»

المصدر: بيروت ـ البيان

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أطلق الفنان فضل شاكر آخر الأعمال، من الـ«ميني ألبوم، بجامل ناس» تحت عنوان «العزيز»، وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قد أعدت مخططاً زمنياً للأعمال التي تضمنها الألبوم (6 أغنيات)، والتي قامت بإطلاقها تباعاً عبر منصاتها التفاعلية «ديزر» وكافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى القناة الرسمية للشركة اليوتيوب.

وضم الـ«ميني ألبوم، بجامل ناس» اللهجات، المصرية واللبنانية والخليجية، تم إطلاقهما تباعاً، لتكون آخر تلك الأعمال أغنية «العزيز»، علماً بأن الأعمال التي تم طرحها، قد نالت إعجاب الجمهور العربي، محققة ملايين المشاهدات، لكون شاكر من الفنانين الأكثر استماعاً في منصات الاستماع العربية.

وقدم الفنان فضل شاكر في هذا الألبوم أعمالاً توقظ الأحاسيس وتشفي العقول ودواء للقلوب، حاملاً راية الفن الراقي، وهو من الأصوات التي تمتلك مساحات صوتية وطبقات موسيقية واسعة، وإجادته الغناء للمقامات الشرقية بشجن صوته وإحساسه العالي، الذي يأخذك إلى أبعد الحدود، ليكون الجمهور الخليجي والعربي مع أغنية «العزيز»، الذي أبدع في تضمين مفرداتها بالعبارات الجميلة ولغة شاعريّة سلسة للشاعر فيصل الشعلان، علماً بأن كافة أعمال البوم بجامل ناس تمت تحت إشراف إياد النقيب.