نجوى فؤاد تشكو فقر الحال: «فلوسي خلصت ومبقاش فيه أي رحمة»

المصدر: البيان

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أعربت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن حزنها الشديد وعتبها على أصدقائها في الوسط الفني بسبب تجاهلهم لها، مشيرة إلى أنها لم تعد تملك المال ولم تعمل منذ سبع سنوات.

وكشفت نجوى فؤاد، عن العديد من جوانب حياتها الشخصية، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية قائلة: «لم أعمل خلال الـ7 سنوات الماضية».

وأضافت: «الوسط الفني مبقاش فيه أي رحمة على عكس زمان خالص، كان في رحمة وعطف وحنان من الفنانين على بعضهم البعض».

وأوضحت نجوى ما يعتري الوسط الفني من تفكك حالياً، وقالت: «كان كل يوم بنتجمع عند حد وكنا متلاحمين مع بعض، فين أنا، عايزة أعيش، بقالي 50 سنة أو 49 سنة شغالة في مجال الفن، أنا ضيعت فلوسي كلها في الانتاج الفني، أنا بقالي 7 سنين مش بشتغل وفي ناس بتشتغل أكتر من 30 عمل».

واختتمت فؤاد عتبها قائلة: «بسأل بقولهم أنا ليه مش بشتغل، بيتقال أن السبب العرض والطلب وده متوفر فقط في البطل والبطلة والمؤلف والمخرج، يعني 4 أو خمس عناصر بس وهم دول اللي بيقوم عليهم العمل لكن باقي الأدوار مثل الدور الثاني والثالث والأدوار الثانوية مش عرض وطلب ولازم يشتغلوا».