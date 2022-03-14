كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه على المسرح في أمريكا (فيديو)

المصدر: البيان

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خطف المطرب العراقي كاظم الساهر أنظار جماهيره ومحبيه بظهوره مع حفيدتيه في حفله الأخير بلوس أنجلوس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للنجم الكبير وقد اصطحب حفيدتيه على خشبة المسرح، وغنى معهما أغنيته «عيد العشاق».

وصعدت سناء وآية على المسرح، ولقي المشهد الطريف تفاعلاً كبيراً من جمهور «القيصر»، وعلَّق الكثيرون على براءتهما وجمالهما في أحدث ظهور مع جدهما.

كان الفنان كاظم الساهر قد أعلن عن جولته الغنائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 6 حفلات، افتتحها بحفلته في ولاية هيوستن.