بعد حادث سير.. منى عبد الغني: حُرمْت من نعمتين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة المصرية منى عبد الغني عن تفاصيل حادث السير الذي تعرضت له، مشيرةً إلى أنها حُرمت بسببه من نعمتين.

وأوضحت منى، خلال مداخلتها الهاتفية مع قناة «أون»، أنها أصيبت بكسر في ضلعين، الأمر الذي سلبها القدرة على السجود في الصلاة والنوم على الشق الأيمن.

وقالت، أثناء حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي، إن توازنها اختلَّ أثناء قيادة السيارة، ما أدى إلى اصطدامها بحائط خرساني.

وأضافت أنها بعد الخروج من السيارة حمدت الله عز وجل على الوقوف على قدميها، لافتةً إلى أنها لم تشعر بكسر الضلعين إلا بعد الكشف الطبي والأشعة.

وتابعت: «ربنا خلا لي رجلي وإيدي وعينيا، اتحرمت من حاجتين بس هما السجود في الصلاة، ودي نعمة كبيرة يا رب ما يحرم حد منها، واتحرمت من النوم على الشق الأيمن، لأن أنا بحب أنام على جنبي اليمين».

وأردفت: «إحنا في نعم كتيرة، الواحد بيصحى ينزل على رجليه ويروح شغله، يركب عربيته، وربنا يدي الواحد الصحة وكل الناس يا رب».

وطمأنت النجمة الشهيرة جمهورها ومحبيها على صحتها بعد خروجها من المستشفى، معربةً عن شكرها للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي أبدى اهتماماً بحالتها واتصل بها.