حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن سبب خلافها مع الفنان مصطفى شعبان.

وأوضحت حورية، خلال حوارها لقائها على قناة «القاهرة والناس»، أن سبب الخلاف كان مسلسل «دكتور أمراض نسا».

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية أسما ابراهيم في برنامج «حبر سري»: «لما مضيت مسلسل كان اسمه (أمراض نسا)، سافرت ورجعت، فوجئت لقيت المسلسل بقى (دكتور أمراض نسا)، واتنسب له، وأنا مش محطوطة على الأفيش، وده كان سبب الخناقة بينا».

وأضافت أنها ذهبت إلى مناسك الحج أكثر من مرة، وكانت تقابل مصطفى شعبان ولم يتبادلا السلام بسبب الخلاف، متابعةً: «كنت كل مرة بحج، كنت بشوفه ومكناش بنسلم على بعض كذا سنة».

وأكدت أن علاقتهما عادت إلى طبيعتها فيما بعد، قائلةً: «مصطفى شعبان كان عضو في لجنة تحكيم في المعهد الكاثوليكي، وأداني جائزة أحسن ممثلة عن فيلم (طلق صناعي) وبعدها تصالحنا»، منوهةً بأنها من الشخصيات التي تتصالح بسرعة ولا تحمل الكراهية.