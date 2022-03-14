«إيغوال أرابيا».. برنامج يحتفي بالمبدعات العربيات

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

«إيغوال أرابيا»:(EQUAL ARABIA)، برنامج يحتفي بالمبدعات ويعرض جملة فرص وتجارب عالمية تساعدهن على تحقيق الانتشار، أطلقته منصة «سبوتيفاي» احتفاء بيوم المرأة العالمي (8 مارس).

وسيسلط برنامج EQUAL Arabia الموسيقي الضوء في كل شهر على «سفيرة الشهر»، إذ سيبرز أحدث إصداراتها الموسيقية ويشجع الجمهور على التعرف إليها. في شهر مارس، ستظهر مغنية الراب المصرية المغربية بيري الحريري، أول مرة أول سفيرة لـEQUAL Arabia.

ونجحت بيري في العام الماضي في البروز على ساحة الراب عبر تعاونها في أعمال مع عدد من أهم الفنانين في هذا النوع الموسيقي مثل أبيوسف في «مملكة» وLil Baba في «بيري تانية» بالإضافة إلى الوايلي ويومي في «غنيمة». وكنتيجة لذلك، استطاعت بيري احتلال مراكز متقدمة في قائمة Spotify's Top 50 Egypt، ووصلت موسيقاها إلى الجمهور في ألمانيا والولايات المتحدة والسعودية وغيرها من البلدان.

وبمناسبة كونها أول سفيرة عربية في البرنامج، قالت بيري: «يسرني أن أكون أول سفيرة لـSpotify EQUAL Arabia لهذا الشهر، ولم أكن لأجد مناسبة أفضل من هذه لإصدار أغنيتي الساعة 9. ويشرفني أن أكون جزءاً من هذا البرنامج الذي يهدف لمنحنا - المبدعات - فرصة الوصول للعالم والاعتراف بإسهاماتنا في مجال الموسيقى».