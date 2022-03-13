تفاصيل إنقاذ زوجة جاستن بيبر من الموت بعد إصابتها بسكتة دماغية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقلها إلى المستشفى، بعد إصابتها بأعراض سكتة دماغية.

وكتبت زوجة المغني الأمريكي جاستن بيبر، على حسابها الرسمي في إنستغرام: "صباح الخميس كنت جالسة على الإفطار مع زوجي عندما بدأت أعاني من أعراض تشبه السكتة الدماغية، وتم نقلي إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أني عانيت من جلطة دموية صغيرة جداً في دماغي، ما تسبب في نقص طفيف في الأكسجين، وتعافيت تماماً في غضون ساعات قليلة".

وأضافت: "على الرغم من أن هذه كانت بالتأكيد واحدة من أكثر اللحظات المرعبة التي مررت بها على الإطلاق، فإنني في المنزل الآن، وصحتي في تحسن، وأنا ممتنة جداً، وأشكر جميع الأطباء والممرضات الرائعين الذين اعتنوا بي".

وقد عبر جاستن بيبر عن دعمه لزوجته بعد تعرضها لهذه الوعكة الصحية ونشر صورة لهما على حسابه الرسمي في إنستغرام، وعلق عليها قائلا: "لن أخذلك".

يذكر أن هايلي بالدوين هي عارضة أزياء أمريكية (25 عاماً) تزوجت بالمغني الأمريكي جاستن بيبر في عام 2018، وذلك بعد انفصاله عن المغنية سيلينا غوميز.

وفحص الأطباء هايلي بيبر للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا، بعدما تم تشخيص زوجها نجم البوب جاستن بيبر البالغ من العمر 28 عاما، بكوفيد 19 قبل بضعة أسابيع.

تسببت إصابة جاستن بيبر بفيروس كورونا بإلغاء عروضه وجولاته الغنائية التي كانت مقررة في لاس فيجاس، ثم تعافى منذ ذلك الوقت.

وتمت إعادة جدولة حفلات جاستن بيبر، إلى يونيو المقبل، ومن حق الجمهور استبدال أموال تذاكر العروض من المنافذ المعنية.

وجاء في بيان نشره حساب جاستن بيبر على تويتر، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، وتأجيل عرض الأحد المقبل في لاس فيجاس، والتعبير عن خيبة أمل المغني الكندي لعدم ملاقاة جمهوره في الموعد المحدد.

وأكد البيان على أن سلامة طاقمه ومحبيه دائما له الأولوية لدى جاستن بيبر، ما سيتسبب في تأجيل جولته العالمية التي كان مقررا إقامتها في مارس 2020 وتأجلت بسبب الجائحة.