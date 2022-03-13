محمد عبده يشعل أجواء موسم «هلا خورفكان»

المصدر: دبي ـ البيان

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أحيا الفنان السعودي محمد عبده، أمس، حفلاً غنائياً في ختام موسم حفلات «هلا خورفكان»، وأشعل حماس جمهور مدرّج خورفكان، بباقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

إقبال جماهيري

وافتتح الفنان الحفل بأغنية «صوتك يناديني» بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، ليتفاعل الحضور بشكل كبير مع الأغنية، وغنى كذلك أغنية «كثير إشتقت»، و«كلك نظر»، وغيرها، من أغنياته الشهيرة.

وشهد حفل محمد عبده، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، فقد بيعت تذاكر الحفل بالكامل في أول ست ساعات فقط من طرحها.

وبهذه المناسبة، قال الفنان محمد عبده: «يسعدني أن أحيي سهرة ختام»هلا خورفكان«، ويشرفني لقاء جمهوري الحبيب في دولة الإمارات».

وتابع: موسم «هلا خورفكان» هو انعكاس لهذه الرؤية التي أفتخر بها كفنان، كما أثبت هذا الموسم أن الأذن العربية ما زالت بخير تسمع الكلمة واللحن الجميل«.

وأضاف:»في الحقيقة أن بيع تذاكر حفلي في موسم «هلا خورفكان» في أقل من يوم منذ الإعلان عنه، زاد من حماسي لليلة مميزة مع جمهوري العزيز..«.

واستطاع الفنان محمد عبده بأعماله الموسيقية أن يكون حلقة وصل بين فئات عمرية مختلفة اجتمعوا معه على حب الكلمة الجميلة واللحن الرائع، وعبر مسيرة فنية حافلة بالأعمال الخالدة، أسس محمد عبده مدرسة فنية مميزة، واستطاع أن يحظى بملايين المتابعين بأغانٍ مثل»إبعاد«و»ليلة خميس«و»هلا بالطيب الغالي«و»وهم«و»هلا يا بو شعر ثاير)، وغيرها.