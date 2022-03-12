ثمنها 1.3 مليون جنيه.. حقيبة ياسمين صبري حديث وسائل التواصل في مصر

المصدر: البيان

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خطفت حقيبة الفنانة المصرية ياسمين صبري الأضواء وصارت حديث وسائل التواصل في مصر.

ونشرت الفنانة المصرية صوراً جديدة من أحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها في إنستغرام.

واختارت ياسمين صبري، حقيبة من توقيع ماركة «hermes» الفرنسية، والتي تعد ماركة مفضلة لديها، حيث ظهرت بحقائبها مرارًا وتكرارًا.

وتميزت الحقيبة بكونها كلاسيكية، باللون الأخضر الغامق، والتي جاءت مصنوعة من جلد التمساح السميك، فهي تستغرق عملية ووقت طويل في صبغ جلد التمساح فضلًا عن اختيار مقابضها الثمينة.

وجاءت الحقيبة بسعر مرتفع للغاية، حيث وصل سعرها لـ 212٬759 دولار أمريكي، وهو ما يتخطى 3 ملايين جنيه مصري، كما إنها تُعرض للبيع في المزادات الضخمة بسعر 85 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و300 ألف جنيه مصري.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية» بطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، ومحمود البزاوي.