تفاصيل حالة الفنانة المصرية منى عبد الغني بعد الحادث

المصدر: البيان

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تعرضت الفنانة المصرية، منى عبد الغني لحادث سير مساء أمس الجمعة، نقلت على إثره إلى المستشفى.

وقال كريم سلامة نجل الفنانة منى عبد الغني والدتي الحمد لله الآن بخير، تعرضت لحادث كبير أمس والله ردها إلينا وكتب لها عمرا جديدا، وفقا لموقع FilFan.

وتابع: والدتي نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لكدمات وخدوش، وأتمنى أن يدعو لها الجميع.

على جانب آخر، تشارك الفنانة منى عبد الغني في فيلم "الآنسة لارا" مع أشرف الحلو، هاجر الشرنوبي، أحمد سلطان علاء زينهم ومحمد الصاوي ورحاب حسين، إخراج أمير شاكر.

كما تقدم منى عبد الغني برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع إيمان عز الدين وهبة الأباصيري، ويعرض عبر قناة cbc من السبت إلى الأربعاء.