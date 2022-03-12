إصابة خطيرة لفنان مصري وزوجته في حريق بمنزل حماته

المصدر: البيان

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أصيب الفنان المصري نور محمود وزوجته وحماته في حريق نشب في منزل الأخيرة، حيث نقلوا جميعا للمستشفى في العناية المركزة في حالة خطرة.

وأعلن محمد بغدادي صديق الفنان المصري في منشور على فيسبوك: «دعواتكم بالشفاء لأخواتي وأصدقائي وحبايبي، أطيب 2، المحترمين الغاليين على قلبي، الفنان نور محمود، وزوجته الصحفية نانسي عبدالمنعم».

وتابع: «ربنا يلطف بيهم، حريق في منزل والدة نانسي، ووالدتها في الرعاية وبنتها وزوجها مصابين، ربنا يشفيهم ويعافيهم ويطمنا عليهم، ويقوموا بألف صحة وخير».