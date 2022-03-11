«زوجة اللمبي» تكشف حقيقة تعاطيها المخدرات

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية نيفين مندور، الشهيرة بدور «زوجة اللمبي» الذي قامت به في فيلم «اللي بالي بالك» أمام الفنان محمد سعد، عن حقيقة تعاطيها المخدرات.

ونفت نيفين، خلال لقائها اليوم على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، صحة تلك الأخبار التي نُشرت عنها قبل سنوات، مؤكدةً أن ذلك كله كان بدافع مشكلات شخصية من أجل التأثير على والدها.

وقالت النجمة، التي اختفت عن الأنظار أكثر من 7 سنوات، إن الأمر تم استغلاله من أجل هز سمعة والدها من خلالها والتأثير على سمعتها الشخصية.

وأضافت، أثناء حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»: «ربنا كبير، الحمد لله كانت براءة من أول دقيقة، مفيش حد قدر يشكك في البراءة».

وأوضحت أنها فكرت كثيراً في الرد على تلك الاتهامات، لكنَّ ردود فعل الناس الدفاعية منعتها من ذلك، منوهةً بأن 90 في المئة من الناس كانوا يعرفون الحقيقة.

ووصفت من صدَّقوا تلك الشائعات المغرضة عنها بأنهم «شوية ناس مريضة»، مشيرةً إلى أنها لا تكترث لبعض المشككين، لأن الأهم بالنسبة إليها ما بينها وبين الله، وبينها وبين أهلها.

وتحدثت عن القضية التي تم تداولها بعد فترة قصيرة من وفاة والدتها، لافتةً إلى أنها تعرَّضت بعدها لحادث مروِّع تم خلاله الاستيلاء على هاتفها المحمول.

يُذكر أن أنباء ترددت خلال السنوات الماضية تفيد بإلقاء القبض على نيفين مندور بتهمة تعاطي المخدرات.