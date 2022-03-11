أحدث ظهور للفنانة المصرية حلا شيحة

المصدر: البيان

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شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصور مع بنتيها في أحدث ظهور لها.

وقالت حلا، تعليقاً على الصورة، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «من أجمل الأوقات اللي بحس فيها بسعادة مع الولاد، ربنا يحفظ ولادنا كلنا يا رب، الحمد لله دايماً».

كانت النجمة الشهيرة قد احتفلت أخيراً باليوم العالمي للمرأة، قائلةً:«بمناسبة يوم المرأة العالمي، حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته، قد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر، خصوصاً مع أولادها قبل أي حاجة تانية».

وأضافت: «حابة أوجه رسالة لكل أم، كوني فخورة إنك أم وإنك قادرة، إنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكِ دايماً متفائلة وقوية مهما حصل، الأمومة أغلى من أي حاجة، ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء».