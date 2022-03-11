مجهول ينتحل شخصية إيمي سمير غانم

المصدر: البيان

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حذَّرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم من إحدى الصفحات المزيفة عبر موقع «إنستغرام» التي تنتحل شخصيتها.

وقالت إيمي، عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «الصفحة دي مش تمام، وكدابين ومقلدين اسمي عشان تتلخبطوا، اعملوا بلوك»، تعليقاً على صورة مرفقة للحساب المزيف.

يُذكر أن ظاهرة انتحال صفحات النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت أخيراً بغرض التربح أو الاتجار بطرق غير مشروعة.

وكان آخر ظهور لإيمي أثناء تسلّمها تكريم والديها من مهرجان «جوي أوارد» بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد عزلة طويلة عقب وفاة النجمين الكبيرين: سمير غانم ودلال عبد العزيز.