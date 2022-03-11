بسبب «ليالي الحلمية».. فردوس عبد الحميد تشعر بالندم

المصدر: البيان

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أعربت الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد عن شعورها بالندم، موضحةً أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «ليالي الحلمية».

وقالت فردوس، خلال لقائها أمس في برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى المصرية، إن السبب في المشكلة هو غضبة طفولة.

وأضافت أن المؤلف أسامة أنور عكاشة اتفق معها على مشاهد الشخصية، ولكن بعد ذلك اكتشفت أن الشخصية مهمَّشة، مشيرةً إلى أنها لم تكمل المسلسل لهذا السبب.

وتابعت: «كان أستاذ أسامة قال لي الدور هيبقى كذا وكذا، وبعدين لما شوفت الجزء الثاني لقيت الشخصية مهمَّشة، ملهاش مواقف، فقولت له: نزود الدور شويه، قال لي: لا، هو كده. فقولت: لا، أنا مش هكمل».

وأكدت أن شعرت بعدها بالندم الشديد لعدم الالتزام أمام الجمهور، لافتةً إلى أن قرارها لم يكن صائباً.

يُذكر أن مسلسل «ليالي الحلمية» من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، وفردوس عبد الحميد، وسهير المرشدي، وحسن يوسف، وصلاح السعدني، وهدى سلطان، ودلال عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون.