الحزن يخيّم على أسرة الفنانة بثينة رشوان

المصدر: البيان

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خيَّم الحزن على أسرة الفنانة المصرية بثينة رشوان إثر وفاة شقيقتها.

وأعلن الفنان خالد عبد الحميد النبأ الحزين عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، مؤكداً أن الوفاة حدثت منذ قليل.

وقال عبد الحميد: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت شقيقة الفنانة بثينة رشوان».

وأضاف أنه تم إلغاء عرض مسرحية «في انتظار بابا»، الذي كان مقرَّراً الليلة على المسرح القومي في مصر، وتشارك فيه الفنانة بثينة رشوان، راجياً للفقيدة الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان.

يُذكر أن آخر أعمال بثينة رشوان مسرحية «زقاق المدق» المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، والمسرحية بالاشتراك مع ضياء عبد الخالق ومحسن محيي الدين ودنيا عبد العزيز وآخرين، ومن إخراج عادل عبده.