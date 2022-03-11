حورية فرغلي: حب عمري مات قبل فرحي بيوم واحد

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تجربة زواجها السابقة، مؤكدة أنها تزوجت لمدة ثلاثة أشهر فقط: «اتجوزت 3 شهور بس وكنت مخطوبة قبلها من حب عمري ومات قبل فرحي بيوم ولما جيت مصر ماما كانت عايزة تطلعني من اللي أنا فيه فدخلتني مسابقة ميس ايجيبت وكانت بتاخدني النادي كل يوم وهو شافني في النادي واتعرف على مامي واتقدم لي وحصل جواز ومكنش فيه حب وإحنا أصحاب قوي على فكرة لحد دلوقتي وبيحلف بالبامية بتاعتي وهو اتجوز وخلف ومبسوط وأنا مبسوطة إني شفته مبسوط».

وأضافت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامية آسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «كنت أحسن فارسة في الوطن العربي ومكنتش شايفة نفسي في الموضوع ده ولو أنا حبيت حاجة وهعملها لازم أبقى رقم واحد يا إما معملهاش خالص»، مؤكدة أنها اشترت حصانا بمبلغ مليون جنيه استرليني: «أغلى حصان اشتريته كان بمليون جنيه استرليني بما يعادل 20.5 مليون جنيه، وخلف وابنه بيخلف وعملت عيلة منه».

وأكدت حورية فرغلى أنها لا تعيش قصة حب حاليًا: «في سن معين عايزة تحبي وتتحبي والحب ده زي الهوا وانتي تعرفي البنت بتحب ولا لأ من عنيها لما عنيها تبقى بتبرق ومبتسمة وبيبان عليها إنها في علاقة وأنا للأسف بعيدة عن الحاجات دي بقالي كتير حتى مبتعاكسش في الشارع»، مضيفة: «انا هييجي يوم عليا والجمال هيروح وهقعد في البيت وأنا مش هشد وانفخ وأحب إني لما ابطل تمثيل يبقى عندي أسرة ونصي التاني أقضي بقيت حياتي معاه».

وأشارت إلى أنها أقلعت عن تناول المهدئات، وكانت تتناولها في الماضي، وحكت عن تجربتها مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي: «قابلت هيثم أحمد زكي في بروفات كف القمر وقربنا من بعض وبصراحة كان بيصعب عليا قوي لأنه كان على طول هادي وساكت وساعات ممكن تلاقيه قاعد لوحده وعنيه مدمعة وأنا كنت عايزة أقرب منه وأنكشه فحصل إن أنا طبعا بحبه جدا وكان بالنسبة لي زميل عزيز وأكتر شوية بس هو ارتبط بيا أنا أكتر عاطفيا بس مكنش ينفع لأن أنا أكبر منه بـ6 سنين وأنا مقدرش».

وتابعت: «بسبب التجربة بتاعت هيثم دي أنا لا يمكن اتجوز واحد أصغر مني بيوم أنا حسيت بحاجة طبعا ودماغي قالت لا إزاي وفعلا اخر مرة اتكلمت معاه سبب اني مكلمتوش تاني قالي باي باي يا طنط، واخدت كلمة طنط دي جامد قوي ومكنش بيهزر وكانت خناقة وأنا قولت أوكيه خلاص».

وأضافت أنها لم تعد تتأثر بكلام المتابعين لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر مرورها بفترة عصيبة على خلفية انتقاد المتابعين لمظهرها، تسبب في أذى نفسي كبير على مدار عامين.

وتابعت قائلة: «كلام الناس كان بيفرق أوي أوي معايا قبل كده.. وبعدين خلاص مبقاش يهمني، وقبل كده كان الكلام بيضايقني.. كانوا بيقولوا لي بقيتي مسخ دميم واقعدي في بيتكم أحسن وانتي شكل مايكل جاكسون ويحط صورتي وصورة أبوالهول ويقولوا ما الفرق وحاجات كتير زي كده»، مشيرة إلى أن كلام الناس أثر عليها: «دمرني نفسيا أكيد وقعدت سنتين تقريبا مببصش لنفسي في المراية».

وتحدثت حورية عن مقاطعة شقيقتها لها: «أختي معرفش حاجة عنها خالص، وهي أخت مش من نفس الأم وهي اللي قاطعتني مش أنا لأنها مبتحبش حد يقول لها ده صح وده غلط، .. فيه غيرة وعشرتها صعبة كمان وعايزة أقول لها ربنا يهديكي»، مضيفة: «بتتكلم عليا كلام مش كويس وعندي اختي التانية من مامتي اسمها نسرين ودي حبيبتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا».

وأكدت حورية فرغلي أنها ثرية بالوراثة وأنها تنفق أموالها على الفن وأن ما تربحه من أعمالها الفنية رغم ارتفاع أجرها تنفقه مرة أخرى على عملها: «أنا عندي ثروة من أهلي أكتر من الفن واللي بيجي من الفن بصرفه على شغلي والمبلغ اللي بيجي لي بروح أشتري اكسسورات أحلى وأحسن والحاجات اللي مش عاجباني في اللبس باكلم الاستايلست وانزل اشتري هدوم وأنا اللي بدفع وبحب أصرف على شغلي ولو المنتج مش هيصرف أنا هصرف».