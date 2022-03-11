فنانة عربية: جريت بالبيجامة في الشارع واتصلت بالشرطة لضياع قطتي

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة وفاء سالم، أنها كانت تشعر بالحزن الأيام الماضية بسبب ضياع قطتها «بطاطا» أثناء انتقالها من منزل لآخر الأسبوع الماضي، «القطة اختفت مرتين، بس في النهاية لقيتها بتلعب مع قطط تانية قدام البيت».

وأضافت وفاء سالم خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، «افتكرتها تاهت، وحد قالي إنه شاف قطة مخبوطة بنفس مواصفات قطتي، روحت جريت بالبيجامة في الشارع، ودموعي نزلت وبترعش، اتجننت وقولت أكلت سم وماتت».

وأوضحت أنها قررت الاتصال بالشرطة، ولجأت لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن قطتها «بطاطا»، متابعة: «مدير الأمن أحمد خلف، رجل عنده إنسانية كبيرة، ومانع حد يسمم أي حيوان في الشارع، حسيت بتعاطف مش عادي».

وكشفت أن صديقتها قالت لها حيلة تعيد قطتها من جديد، متابعة: «واحدة صاحبتي قالت لي أحط صندوق خارج المنزل وهي هتيجي، والنهاردة بفتح الباب لقيت بطاطا بتلعب مع القطط».

وأشارت وفاء سالم إلى أن ابنها «أدهم» هو من جلب قطتها، وبعدها أصبحت تهتم بها ومسؤولة عنها كأنها ابنتها، «أدهم ابني جبهالي وهي صغيرة مولودة جديد، وبقت تحس إني مامتها، وبقيت أحس إنها بقت بنتي، فبقيت مسؤولة عنها وبقي بينا غرام، حبيتها بشكل غير عادي».

وأوضحت وفاء سالم أن انها تحب التمثيل بشكل غير عادي، «أنا ببقى مبسوطة بحب الناس، وهم من يدفعوني أني مكسلش، وأحاول أكون موجودة واختار أفضل الأدوار».

من جانبها، علقت الإعلامية ياسمين عز، «الشباب في الإعداد قولتلهم يكلموا الفنانة وفاء سالم امبارح، فقالولي دي بتعيط وقطتها ضاعت، 5 أو 6 مكالمات بيكلموكي بتعيطي عشان قطتك ضاعت».

كما كشفت سالم، تفاصيل علاجها من المرض النفسي الفترة الماضية، قائلة: «التعب النفسي مستحيل يجي فجأة أو على الأقل اللي حصل معايا، أكيد كان له بدايات وتراكمات، ومن الصعب تشخيصه، لأنه بيلمس على أمراض أخرى».

وأضافت وفاء سالم، أن المحيطين بها لاحظوا مرضها النفسي، «لو حد مهتم أو بيحبك أوي وبيفهم أوي هيعرف إنه تعب نفسي».

وأشارت إلى أن أعراض التعب النفسي تأتي على شكل سلوك متغير، وسلوك سيئ، مردفة: «أعراض التعب النفسي بيجي على شكل سلوك، سلوكك مش بيبقى المعتاد عليه، بتبقي متغيرة للأسوأ».

وأوضحت أنها مرت بأعراض التعب النفسي خلال تواجدها في المستشفى لمدة شهرين، «ابني أدهم لما كان بيشوفني تعبانة بيقولي لازم يا ماما نشوف دكتور، التعبان نفسيا بيبقى في حالة إنكار، ومش بيبقى عاوز يتكلم أو يعترف، ويقول أنا تمام وزي الفل، لدرجة إني كان بيتعرض عليا أدوار للتمثيل وبعملها لحد ما الأعراض توصل لمرحلة ماينفعش إنه يتساب»

ووجهت رسالة مؤثرة لابنها بسبب مرضها النفسي، قائلة: «بعتذر لابني أدهم على الهواء لو مكنتش أم زي ما أنا نفسي أو زي ما المفروض تبقى، لأن سلوكي مكنش لطيف بسبب التعب النفسي، وابني أول حد لاحظ مرضي النفسي لأنه أكتر حد بيحبيني وبيهتم بيا».