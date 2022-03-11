ما حقيقة إصابة الفنان جورج وسوف بالشلل؟

المصدر: البيان

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أثار الفنان الكبير جورج وسوف قلق جماهيره ومحبيه بعد ظهوره مؤخرًا على أحد الشواطئ، وسط جمهوره على كرسي متحرك، ما أثار التساؤلات عن حقيقة إصابة جورج وسوف بالشلل، وتصدر اسم الفنان الكبير، خلال الساعات الماضية، مؤشرات البحث على غوغل، كما بحث محبوه عن حالته الصحية، بسبب جلوسه على كرسي متحرك.

وبعد نشر الفيديو الأول له على الكرسي المتحرك، انتاب جمهور جورج وسوف حالة من القلق، متسائلين عن حقيقة إصابة جورج وسوف بالشلل، ونشر مقطع فيديو آخر عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر خلاله وهو يسير بصحة جيدة، لكنه يمسك في يده عصا، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وعلق وسوف على الفيديو قائلا: «فيديو تاني للجولة بين الأحباب ببونتا كانا، أنتم القلب والروح جورج وسوف».

وطرح جورج وسوف، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية «ياه ع الزمن» باللهجة المصرية، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمي، والكليب من إخراج فادي حداد، وتم تصويره في لبنان، وتخطت الأغنية ملايين المشاهدة بمجرد طرحها عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على «يوتيوب».

ويستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائي، في مصر بأحد الفنادق في طابا، يوم 13 مايو المقبل، والذي من المقرر أن يقدم خلاله أبرز أغانيه التي اشتهر بها.