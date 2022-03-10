فنان مصري يعمل في ورشة لإصلاح إطارات السيارات

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري حسين أبو حجاج عن مهنته التي ما زال متمسكاً بها حتى الآن، مؤكداً أنه لم يترك عمله في ورشة إصلاح إطارات السيارات الخاصة به بالرغم من دخوله مجال الفن.

وأوضح أبو حجاج، خلال لقائه أمس مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أنه فتح ورشة «كاوتش» خاصة به منذ عام 1986 وكان لا يفهم في تلك المهنة، وجاءه عامل عمره 12 عاماً يجيد المهنة وبسببه لم يضطر إلى إغلاق الورشة.

وقال إنه حتى الآن ينتهي من تصوير مشاهده في الأعمال الفنية ثم يذهب إلى الورشة للاطمئنان على سير العمل بها.

وأضاف: «لحد دلوقتي بخلص تصوير وأروّح على ورشة الكاوتش بتاعتي.. مقفلتهاش؛ ما هي أكل عيشي بردو، وهي مصدر رزقي، وهي اللي بفضل ربنا سبحانه وتعالى علّمت ولادي في مدارس خاصة».

وتحدَّث النجم الشهير عن بداياته الفنية، قائلاً: «مثلت أول مرة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، حضرت العرض الخاص للفيلم وكانت دي البداية، والناس شافوني وخدوا تليفوناتي، كنت بشتغل 5 أفلام في وقت واحد».