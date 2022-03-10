يحلم بأنه يقتل أبناءه وينتحر.. فنان مصري يعلن اعتزاله

المصدر: البيان

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أعلن الفنان المصري شريف إدريس اعتزاله العمل بالتمثيل، مؤكداً أنه وصل إلى حالة نفسية سيئة جداً.

وقال شريف، اليوم، عبر حسابه الشخصي في موقع «فيسبوك»: «بعد 35 سنة سعي وتعب وشقى في الوسط الفني، قررت الاعتزال والابتعاد تماماً، وتغيير مسار حياتي، وأي حد عنده فرصة سفر ليا هكون شاكر ليه، وده طلبي الوحيد».

وأوضح أنه اتخذ قرار الاعتزال بعدما وصلت الأمور في الوسط الفني إلى ما سماه بـ«مرحلة عبثية»، مضيفاً: «وصلت إني بقيت بشوف بعض الزملاء بيشحتوا الشغل علني؛ لأن الشغل بقى متقسم على ناس معينة، فلو الأمور وصلت لكده أبعد أحسن».

وحكى أحد المواقف التي تعرض لها خلال عمله، قائلاً: «هحكيلكم موقف حصل معايا من أسبوع.. اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكره عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع 10% للكاستينج دايريكتور، كان هيجيلي جلطة بعد ما قفلت المكالمة، ووافقت علشان محتاج اشتغل ومحتاج فلوس، مقدرتش استوعب الفكرة، بعد العمر ده مضطر أدفع علشان اشتغل، فاتصلت واعتذرت».

وتابع: «طول عمري راضي الحمد لله، بس حقيقي وصلت لمرحلة اكتئاب وصلتني إني بقيت بنام أحلم بكابوس إني بقتل عيالي وبقتل نفسي، وصلت لمرحلة مادية إني مش قادر أصرف عليهم، عندي 3 أطفال، متخيلين حجم المسؤولية، وبقيت مديون لطوب الأرض».

وأكد أنه «لو اتعرض عليا بطولات بعد البوست ده هرفضها، لأن البوست ده هو نهاية علاقتي بالمجال اللي اتربيت فيه ودرسته وعشت فيه كل تفاصيل حياتي، همسح أبلكيشن فيسبوك من تليفوني لأني هنزل أبيع تليفوني أصلاً، فأنا هاكون متاح أونلاين لحد بالليل، لو حد عنده فرصة شغل وسفر ليا ومش معاه رقمي ياريت يجيبه من اي حد».

وقال: «أنا مش محتاج طبطبة من حد، أنا محتاج فرصة سفر وشغل تخليني أعيش ولادي حياة كريمة وبس، هاين عليا أرمي نفسي من البلكونة بعد ما وصلت إني اكتب البوست ده».

يُذكر أن الفنان شريف إدريس بدأ مشواره الفني مبكراً منذ طفولته، وشارك في الكثير من الأعمال، أهمها مسلسلات: «عائلة الأستاذ شلش»، و«رأفت الهجان»، و«الجماعة»، و«قصر النيل».