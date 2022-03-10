الفنان محيي إسماعيل يثير الجدل بتصريحات صادمة عن المرأة

المصدر: البيان

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أثار الفنان المصري محيي إسماعيل الجدل بتصريحات صادمة عن المرأة.

ووصف إسماعيل، خلال لقائه في برنامج «ذا إنسايدر بالعربي»، المرأة بأنها شيء إضافي بالنسبة إليه وليس جوهرياً، مؤكداً أن الفن هو رقم واحد في حياته.

وقال النجم الشهير: «الفن عندي رقم واحد، ومن خلاله بيجيلي القرش، لكن المرأة في حياتي شيء إضافي، وليس جوهرياً، ولكن ربنا رزقني بست طيبة جداً زي أمي، وكان جواز شرعي».

وعلَّق على غضب الكثير من السيدات بسبب تصريحاته الأخيرة، مضيفاً: «الستات يزعلوا ويتفلقوا، عشان لازم يرجعوا لطبيعتهم، فالمرأة دورها الأمومة، ولكنها الآن تهتم بالموبايل والسوشيال ميديا وترمي ابنها».

وأوضح أن «السيدات زمان كان عقلهم عظيم، لكن الآن عقولهم بالسوشيال ميديا».

يُذكر أن محيي إسماعيل كان قد كشف، خلال ندوة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أنه تعرف إلى سيدة وتزوج بها عرفياً، مشيراً إلى أن الزواج العرفي ليس خطأ من وجهة نظره، وقد يكون لظروف ما في حياته.