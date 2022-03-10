بعد غياب 12 سنة.. فنان مصري يعود إلى التمثيل

المصدر: البيان

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أعلنت شركة العدل جروب عن مسلسلها الجديد خلال شهر رمضان المقبل، الذي سيشهد ظهور فنان مصري بعد اختفاء 12 سنة.

ويعود الفنان الكبير توفيق عبد الحميد إلى الدراما التلفزيونية هذا العام والساحة الفنية عموماً من خلال مسلسل «يوتيرن» الذي قام بتأليفه أيمن سلامة، وأخرجه سامح عبد العزيز، حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام».

ويُعَدُّ عبد الحميد من الممثلين الكبار الذين يحملون قضايا مهمة، ويتميز بأدائه الفني والتمثيلي الرائع.

وطرحت «العدل جروب» الإعلان الخاص بالفنان الشهير، بعدما طرحت الإعلان الرسمي للمسلسل أمس.

ويشارك في العمل نجوم كثيرون، أبرزهم: ريهام حجاج، وعبير صبري، وكريم قاسم، وأيمن قيسوني ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، وعبير منير، وهلا السعيد، وآخرون.

يُذكر أن توفيق عبد الحميد قدَّم أعمالاً عديدة نالت إعجاب الجمهور، أهمها «حضرة المتهم أبي»، و«على نار هادئة»، و«امرأة من نار»، و«"الناس في كفر عسكر»، و«دعوة فرح»، و«كناريا وشركاه».