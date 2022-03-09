"باي باي يا طنط" .. حورية فرغلي تكشف حقيقة ارتباطها بهيثم أحمد زكي

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، حقيقة ارتباطها عاطفيا بالفنان الراحل، هيثم أحمد زكي.

وقالت حورية فرغلي، خلالها ظهورها عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن "هيثم زكي كان أكثر من مجرد زميل عزيز".

وأضافت أنها لم تكن متحمسة للارتباط بهيثم أحمد زكي، لكونها أكبر منه بـ6 أعوام وشعورها أنها أكثر نضجا منه.

وأوضحت أن علاقتها به انقطعت بعدما قال لها في آخر مكالمة بينهما "باي باي يا طنط".

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي وحورية فرغلي، كان قد جمعهما عملان فنيان في عام 2011، وهما مسلسل "دوران شبرا" وفيلم "كف القمر"، ونعته حورية فرغلي بعد وفاته في نوفمبر 2019، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تحضر جنازته.